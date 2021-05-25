Misli.com 3'üncü Lig'den düşen kulüpler, küme düşmenin kaldırılmasını istiyor

Misli.com 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu yıl 3'üncü Lig'den düşmenin kaldırılmasını talep etmek istiyor.

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Bld Spor, Yozgat 1959 Fk, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanları harekete geçti. Bu yıl pandemiden etkilenen kulüpler, Misli.com 3.'üncü Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını talep eden kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu düşüncelerini iletmek istiyor.