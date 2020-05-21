Misli.com bir kez daha 500 bin TL kazandırdı! Süper Piyango...

Bu bir ilandır



Milli Piyango'nun sanal bayiiler için özel olarak çıkardığı adlı oyun, kısa sürede yoğun ilgi gördü.



Bir bilet sadece 3 TL ve her akşam 22: 15'te yapılan çekilişle 500 bin TL kazanma fırsatı sizleri bekliyor...



20 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise büyük ikramiye biletini alan bir talihliye çıktı!



#632031 numaralı biletin sahibi 500 bin TL kazandı, sen de kazanabilirsin...



ayrıca 1 değil, 2 değil, tam 3 adet de amorti çekilişi yapılıyor, kazanan talihli siz olabilirsiniz!



Süper Piyango ile











