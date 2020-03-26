Son Dakika › Spor › Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu... - Son Dakika Spor
Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu...
6 saat önce
Bu bir ilandırDünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç gibi ülkelerde hazırlık maçları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor.
Bu bir ilandır
Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç gibi ülkelerde hazırlık maçları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor.
İşte o maçlar...
Sandsbro AIK 3: 1 Ingelstads IK
FC Odintsovo 0: 3 Torpedo Zhavoronki
Skegrie BK 0: 3 Uppakra IF
Aby IF 2: 0 IK Sleipner
İşte kazanan kupon...
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:12
Son Dakika Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı