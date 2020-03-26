Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu...

Bu bir ilandır



Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç gibi ülkelerde hazırlık maçları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor.



İşte o maçlar...



Sandsbro AIK 3: 1 Ingelstads IK



FC Odintsovo 0: 3 Torpedo Zhavoronki



Skegrie BK 0: 3 Uppakra IF



Aby IF 2: 0 IK Sleipner



İşte kazanan kupon...