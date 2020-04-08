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Misli.com'da "Buz Hokeyi" devri! Türkiye'de ilk kez maçlar iddaa bülteninde...
6 saat önce
Bu bir ilandırGeçtiğimiz hafta Belarus'un en önemli "Buz Hokeyi" ligi olarak kabul edilen Extraleague'de şampiyon belli oldu.
Bu bir ilandır
Normalde 20 dakikalık 3 periyot halinde oynanan maçlar, Rusya'daki organizasyona özel "10 dakika X 3 periyot" şeklinde oynanmakta...
12: 15/ Serp and Molot VS Kings Town
* 13: 05/ Molotoboytsy VS Chetyre Ledokola
14: 05/ Ice Banda VS Moskovskiy Eshelon
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Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:49
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