Misli.com'da çifte bayram! Hem 'canlı' izle, hem de 'canlı' oyna...

Dünyayı saran COVID-19 salgını sporu da etkisi altına almış, bu dönemde oynanması gereken branşların tamamı ertelenmişti.



Almanya Bundesliga'nın geçtiğimiz hafta yeniden başlamasıyla birlikte hareketlenen iddaa'ya bu hafta sonu yeni futbol maçları eklendi.



iddaa bülteninde bu hafta sonu Almanya Bundesliga 1-2, Güney Kore K-Lig 1-2, Belarus Premier lig ve Pervaya Ligi, Çekya 1. Lig'i, Estonya Ligi, Belarus Kupası ve Macaristan Kupası maçları yer alıyor.



Şu an Avrupa'da oynanan tek popüler lig olan Bundesliga geçtiğimiz hafta kaldığı yerden bol gollü maçlarla yeniden başlamıştı.



Bayern Münih'in 26 maç sonunda 58 puanla lider olduğu ligde Dortmund 54 puanla ikinci, M'Gladbach ise 52 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



