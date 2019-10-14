Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...



Kosova – Karadağ: MS1 - 1,50



Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %59'u Kosova'nın galip geleceğini düşünüyor.



Misli.com yazarı Yaşar Gülay ise; "Karadağ altıncı maçlar sonunda henüz galibiyet elde edemedi. Forvet Stevan Jovetic, Bulgaristan maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Bulgarlar ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan kaptan Stefan Savic de bu akşam oynayamayacak. Vedat Muriç'li Kosova bu maçta hata yapmaz." dedi.



Moldova - Arnavutluk: MS2 - 1,75



Bu maça iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %56'sı Arnavutluk galibiyetine güveniyor.



Misli.com yazarı Ertan Süzgün ise; "Kadro kalitesi olarak Arnavutluk rakibinden oldukça üstün. Sahalarında oynadıkları ilk maçı da 2-0 kazanmışlardı. Deplasmanda da yine favori onlar." dedi.



Litvanya - Sırbistan: 2.5 ÜST - 1,55



Bu maçı kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %24'ü 2.5 ÜST tercihini ön planda tutuyor



Misli.com yazarı Cengiz İzmitli; "Ukrayna deplasmanında da varlık gösteremeyen Litvanya, sıfırı tüketti ve grubun dibine iyice demir attı. İki ekibin Uluslar Ligi'nde, yine Vilnius'ta oynadıkları maç 1-0 bitmişti, bu sefer daha farklı olabilir/olmalı!" dedi.

Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,



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