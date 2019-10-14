Son Dakika Haberleri: Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...
Son Dakika Spor Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...

Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...

1 saat önce

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...Kosova – Karadağ: MS1 - 1,50Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %59'u Kosova'nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler..., System.String[]

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...


KosovaKaradağ: MS1 - 1,50


Bu maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %59'u Kosova'nın galip geleceğini düşünüyor.


Misli.com yazarı Yaşar Gülay ise; "Karadağ altıncı maçlar sonunda henüz galibiyet elde edemedi. Forvet Stevan Jovetic, Bulgaristan maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Bulgarlar ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan kaptan Stefan Savic de bu akşam oynayamayacak. Vedat Muriç'li Kosova bu maçta hata yapmaz." dedi.


Moldova - Arnavutluk: MS2 - 1,75


Bu maça iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %56'sı Arnavutluk galibiyetine güveniyor.


Misli.com yazarı Ertan Süzgün ise; "Kadro kalitesi olarak Arnavutluk rakibinden oldukça üstün. Sahalarında oynadıkları ilk maçı da 2-0 kazanmışlardı. Deplasmanda da yine favori onlar." dedi.


Litvanya - Sırbistan: 2.5 ÜST - 1,55


Bu maçı kuponlarında bulunduran Misli.com üyelerinin %24'ü 2.5 ÜST tercihini ön planda tutuyor


Misli.com yazarı Cengiz İzmitli; "Ukrayna deplasmanında da varlık gösteremeyen Litvanya, sıfırı tüketti ve grubun dibine iyice demir attı. İki ekibin Uluslar Ligi'nde, yine Vilnius'ta oynadıkları maç 1-0 bitmişti, bu sefer daha farklı olabilir/olmalı!" dedi.

Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,


Ranieri'ye göre Sırp golcü Mitrovic, Avrupa'nın en iyilerinden biri...

Karadağ, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Falcao'nun eşi antep fıstığı yazıp ceviz fotoğrafı paylaştı, sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Banko tercihler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]