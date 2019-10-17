Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa tercihleri burada! Banko maçlar...

İşte o maçlar ve uzman iddaa yorumları...



CSKA Moskova - Khimki: MS1 - 1,25



Misli.com üyelerinin %29'u kuponlarında CSKA Moskova galibiyetine yer vermiş durumda.



Misli.com yazarı Gökhan German ise; "İki takım arasında, CSKA'nın sahasında oynanan son iki maçta ortalama 190 sayı civarı sayı çıktı. Yine yüksek skorlu bir maç bekliyorum. ÜST alternatifi aklınızda olsun." dedi.



Fenerbahçe Beko - Baskonia: MS1 - 1,15



Misli.com üyelerinin %57'si Fenerbahçe Beko'nun galip geleceğini düşünüyor.



Misli.com yazarı Orçun Konaklılar ise; "Fenerbahçe'nin seyircisi karşısında biraz arka planda kalan gücünü ortaya koyacağını düşünüyorum. İlk Yarı 1 diyerek oran yükseltebilirsiniz." dedi.

Galatasaray - Sivasspor: MS1 - 1,38



Misli.com üyelerinden bu maça iddaa oynayanların %49'u Galatasaray'a güveniyor.



Misli.com yazarı Ertan Süzgün ise; "Sivasspor ters bir ekip. Ön tarafta gole yakın önemli isimlere sahipler ancak, son haftalarda beraberliklere abone olan Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açar." dedi.



Misli.com'da en çok oynanan bahisler kaçmaz,



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