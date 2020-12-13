Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde: Eczacıbaşı VitrA - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20) Beylikdüzü Vol.İht. - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (13-25, 8-25, 15-25)Nilüfer Bld. - PTT: 3-0 (25-23, 25-17, 25-19)Kuzeyboru - VakıfBank: 1-3 16-25, 25-22, 13-25, 12-25 Fenerbahçe Opet - Karayolları: 3-2 (25-16, 25-22, 22-25, 23-25, 15-8) Sarıyer Bld. - İlbank: 2-3 (26-28, 25-18, 25-14, 13-25, 13-15)
- Kaynak: DHA
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