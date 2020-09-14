Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta yarın başlayacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas- PTT (Burhan Felek)
15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
15.00 Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor (Aksaray)
17.30 VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
18.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 İlbank-Karayolları (TVF Başkent)
16 Eylül Çarşamba:
17.00 Galatasaray HDI Sigorta- Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:43 - Kaynak: AA
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