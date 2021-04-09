Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi maçları yarından itibaren oynanacak.

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