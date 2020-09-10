Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezon yarın başlayacak

Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın Aydın 'da açılacak.

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