Misli.com, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'in isim ve yayın haklarını aldı

Yıldırım Demirören: Futbol ekonomisini büyütmek amacıyla bu kararı aldık

"Sporun gelişimi bizim temel odağımız"

"Sadece maddi destek olarak algılanmaması gerekiyor""Misli.com uygulamasını indiren herkesin karşılaşmaları ücretsiz olarak izleyebilecek"

Nihat Özdemir: Misli.com'un kaynaklarını kulüpler ve sporculara aktarmasını önemsiyoruz"Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimi sunuyorum""Atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak""2'nci Lig ve 3'üncü Liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak""Her geçen gün daha da büyüyen, ileriye giden sporumuza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

Alkın Kalkavan: Bu anlaşma bir kilometre taşı

Volkan Can: 2'nci ve 3'üncü Lig'e olan destekleri için Demirören ailesine teşekkür ediyorum

UĞUR DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Misli.com arasında TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'in isim sponsorluğu için anlaşma imzalandı. Bu sponsorlukla TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig, 2020-21 sezonunda "Misli.com 2'nci Lig" ve "Misli.com 3'üncü Lig" olarak anılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, kulüp başkan ve temsilcileri ile TFF eski Başkan Vekili ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Zülfikaroğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay, Misli.com CEO'su Burak Şimşek katıldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN: FUTBOL EKONOMİSİNİ BÜYÜTMEK AMACIYLA BU KARARI ALDIKSponsorluk imza töreninde Misli.com'u temsilen konuşan eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'de futbol ekonomisinin yapılanmasında Nihat Özdemir yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nun zorlu ancak önemli bir göreve soyunduğunu belirtirken, alt liglerde bu tür düzenlemelere özellikle ihtiyaç duyulduğunu ve Türk futbolunun, doğru planlama ve tam bir konsensüsle atılacak doğru adımlar sayesinde başarı yakalayacağını söyledi. Alt liglerin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve marka değerinin artırılmasının ülke futboluna büyük katkılarının olacağından hareketle TFF 2'nci ve 3'üncü Ligleri destekleme kararı aldıklarını belirten Yıldırım Demirören, "Misli.com olarak odağımız Türk sporu. Futbol, basketbol ve voleybol sporlarına bugüne kadar verdiğimiz desteği devam ettirirken, ilgimizi alt liglere de yönlendirerek ülke sporuna daha fazla değer katmak, futbolumuzun marka değerini alt liglerle birlikte yükseltmek ve bu sayede futbol ekonomisini büyütmek amacıyla TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'in isim sponsoru olma kararı aldık" dedi."SPORUN GELİŞİMİ BİZİM TEMEL ODAĞIMIZ"Misli.com'un kuruluşundan bu yana, Türk sporunun önde gelen destekçilerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Demirören, "Misli.com olarak futbol ve voleybolda, kulüpler ve federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiğimiz pek çok iş birliğimiz var. Farklı spor branşlarını içeren bir platform olarak sporun gelişimi bizim temel odağımız. Resmi bir bahis platformu olarak, oyunlar üzerinden toplanan vergiler ile endirekt olarak Türk sporuna ve spor ekonomisine verdiğimiz katkı gerçekten çok büyük ve önemli. Gerçekleştirdiğimiz sponsorluklar ile verdiğimiz direkt katkıyı da hesapladığımızda başta futbol olmak üzere, Türk sporu için oluşturduğumuz katma değeri görebilirsiniz" şeklinde konuştu."SADECE MADDİ DESTEK OLARAK ALGILANMAMASI GEREKİYOR"Misli.com olarak kulüpler ve federasyonlar temelinde gerçekleştirdikleri sponsorlukların sadece maddi destek olarak algılanmaması gerektiğini belirten Yıldırım Demirören, gerçekleştirdikleri son sponsorluk ile futbolda alt liglerin daha yakından takip edilmesine de katkı vereceklerini ifade etti. Yıldırım Demirören, statların durumuna göre yayın politikası izleneceğini ifade ederek, Misli.com uygulamasını indiren herkesin karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edeceğini de sözlerine ekledi.

NİHAT ÖZDEMİR: YILDIRIM DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUMTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, işbirliği anlaşmasının hayırlı olmasını ifade ederek, "Bugün burada, bundan çok kısa bir süre önce Ankara'da yaptığımız Olağan Genel Kurul toplantımızda müjdesini verdiğimiz Misli.com ile yapacağımız anlaşmayı çok kısa süre içerisinde hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Federasyonumuzun uzun zamandır en büyük hedeflerinden bir tanesi, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig kulüplerimizin maçlarını yayınlatarak gelirlerini kalıcı şekilde artırmaktı. Bu süreçte birçok yayıncı ile temasa geçtik ve değerlendirmelerimizi yaptık. Bunu nihayet; Sayın Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Demirören Holding'in iştiraki olan, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarını üyelerine sunmak üzere kurulmuş, yasal elektronik bayi Misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliği ile iki önemli adımı birden atıyoruz. 2'nci ve 3'üncü Ligimizin iki yıldır isim sponsoru yoktu. Artık yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Böylece yıllardır 'şu maçlarımızı keşke bir televizyon yayınlasa', 'Şu maçlarımız keşke yayınlansa' diyen kulüp başkanlarımızın istekleri de gerçek oluyor. Bu arzunun gerçekleşmesinde büyük desteği olan, Türk sporuna çok değerli katkılar sağlayan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, eski Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi."MİSLİ.COM'UN KAYNAKLARINI SPORA VE SPORCUYA AKTARMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören ve Demirören ailesinin bu anlaşmayla alt liglere isim sponsoru olarak bir kez daha futbola ne kadar önem verdiklerinin göstergesi olduğunu kaydederek, "Demirören ailesine, Sayın Demirören ve tüm çalışma arkadaşlarına, Türk sporuna yıllardır verdikleri katkı ve bu iş birliği için gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın Türk futboluna birçok yönden büyük katkıları olacak. Öncelikle gelirlerinin önemli bir bölümünü futbol maçlarından kazanan Misli.com'un kaynaklarını spora ve sporcuya aktarmasını çok önemsiyoruz. Böylece futboldan kazanılan para, ağırlıkla futbolun paydaşları için kullanılacak. TFF ve Misli.com markalarının ortak gücüyle, 2'nci Lig ve 3'üncü Liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak. Daha önemlisi, atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak. Bu anlaşmamız 2'nci ve 3'üncü Lig'de oynayan oyuncuların vitrine çıkmasına imkan verecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de Milli Takımlarımız için geniş bir havuz oluşacak" diye konuştu."HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYEN, İLERİYE GİDEN SPORUMUZA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"Futbolseverlerin özellikle pandemi sürecinde evlerinde maçları izleme imkanı bulacağını vurgulayan Nihat Özdemir, " Özetle; yayıncısı ve isim hakkıyla 2'nci Lig ve 3'üncü Lig çok daha değerli hale gelecek, kazanan Türk futbolu olacak. Bu anlaşmanın kulüplerimizin ekonomik durumlarını da güçlendireceğine inanıyoruz. Misli.com'un sağlayacağı gelirler, Federasyonumuzun yol yardımları ve Spor Toto'dan alınan isim hakkı da göz gönünde bulundurulduğunda inşallah 2'nci ve 3'üncü Lig'deki tüm kulüplerimiz ekonomik anlamda düzlüğe çıkacak. Bir diğer konu, kulüplerimizin çoğunun transfer tahtalarının kapalı olmasıydı. Devletimizin desteği ile pandeminin etkileri göz önünde bulundurularak transferlerin tescilinde SGK ve vergi borçları yükümlülüğü bu transfer dönemi için kaldırıldı. Bu da yeni sezonda kulüplerimizin daha iyi kadrolar oluşturmalarını sağlayacaktır. Kaynakları büyütürken denetimleri de ihmal etmeyeceğiz. Daha önce kamuoyuna ilan ettiğimiz gibi, TFF 1'nci Lig'in ardından önümüzdeki yıllarda önce 2'nci Lig, sonra da 3'üncü Lig'e Takım Harcama Limitleri getireceğiz. Türk futbolunun akıbeti için buna mecburuz. Federasyon olarak bizler bunu yaparken, değerli kulüplerimizin de altyapıya, gençlere önem vermesini bekliyoruz. Tüm bunlar sayesinde daha sağlıklı bir yapı, daha güçlü bir Türk futbolu ortaya çıkacak. Bu inançla bu anlaşmanın; sponsorlar ve onların sağladığı kaynaklarla her geçen gün daha da büyüyen, ileriye giden sporumuza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Misli.com'a 'Sponsor ailemize hoş geldin' diyor, yeni sezonda Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig'in Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ALKIN KALKAVAN: BU ANLAŞMA BİR KİLOMETRE TAŞITFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, alt Liglerin de izlenirliğinin artmasının Türk futbolu için önemli bir kilometre taşı olacağını ifade ederek, "Yetenekli futbolcularımızın daha izlenebilir platformlarda yer almaları; hem takımlar hem oyuncular hem de tüm futbol dünyası için çok kıymetli olacak. İlerleyen dönemlerde 2. Lig ve 3. Lig'in daha çok konuşulacağına ve bu mecranın değerinin katlanarak artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

VOLKAN CAN: 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG'E OLAN DESTEKLERİ İÇİN DEMİRÖREN AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, "Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığında bu görüşmelere başlamıştık. Şimdi nihayete erdi. 2'nci ve 3'üncü Lig'e olan destekleri için Demirören ailesine teşekkür ediyorum" dedi.MAÇLAR CANLI OLARAK YAYINLANACAK

TFF 2'nci ve 3'üncü Liglere isim sponsoru olmasının yanı sıra, liglerin dijital platformlarda yayın haklarını da üstlenen Misli.com, belirlenecek maçları dijital platformlarında canlı yayınlayacak. Misli.com, fiziksel olarak yayın yapılmaya uygun maçları da gerekli altyapıyı kurarak sahip olduğu dijital platformlarda canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler ve alt liglerdeki takımların taraftarları maçları canlı izleme keyfinin yanı sıra, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kapsamında 2020-21 sezonunda mücadele edecek toplam 106 takımın maçlarına bahis oynayarak heyecanı misliyle yaşayacak.