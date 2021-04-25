MISRA ÖZ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI - Son Dakika

MISRA ÖZ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
25.04.2021 15:44
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakımından çıkarılarak normal hasta odasına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakımından çıkarılarak normal hasta odasına alındı. Koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde tedavisine başlanan Mısra Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu şu bilgileri verdi: "Artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınan hastamız, o günden bu yana sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmekteydi. Tedavisindeki olumlu gelişmeler neticesinde bu sabah hastamız yoğun bakım servisinden normal hasta odasına alındı, tedavisine devam ediliyor."
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