Mısralardaki Öykü'm Şiir ve Edebiyat Grubu Esogü'de Gençlerle Buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'de gençlere yönelik panel ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'de gençlere yönelik panel ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.



Şiiri tanıtmak ve sevdirmek amacıyla etkinlikler düzenleyen "Mısralardaki Öykü'M Şiir ve Edebiyat Grubu", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu'nun katkılarıyla düzenlenen "Gençlik ve Yaratıcılık" paneli ve "Şiir Varsa Umut da Vardır" şiir dinletisi ve söyleşisinde gençlerle bir araya geldi. ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Mısralardaki Öykü'M şairleri Mustafa Yılmaz, Lale Ayaz, Sevda Çakar ve Vildan Çalışkan'ın şiirlerine bağlama üstadı Çetin Gül sazı ve sözü ile eşlik etti. - ESKİŞEHİR

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