Misrata Belediye Başkanı Karrouad, korona nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Libya'nın Misrata kenti Belediye Başkanı Mustafa Omar Karrouad, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Libya'nın başkenti Trablus'un 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata kentinde Belediye Başkanlığı görevi yapan Mustafa Omar Karrouad hayatını kaybetti. Misrata belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Karrouad'ın korona tedavisinin başarısız olduğu kaydedildi.

Misrata Belediyesi, Karrouad'un ölümünün ardından kent genelinde bulunan bayrakları yarıya indirdi. Misrata Belediye yetkilileri, korona virüs vak'aların artabileceği endişesiyle "Merhum için telefonla veya belediyenin resmi e-postası yoluyla taziyeler kabul edilecek" ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti resmi sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, "Misrata Belediye Başkanı kardeş Mustafa'nın, korona virüs bulaşması sonucu hastalık geçirdikten sonra hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntüyle aldık" dedi.

(İHA)