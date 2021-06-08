Mişri, ABD vatandaşı Hafter'in devlet başkanı olamayacağı için anayasa referandumunu engellediğini belirtti - Son Dakika

Mişri, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 24 Aralık 'ta yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimleri, anayasa referandumu ve devlet kurumlarının birleştirilmesi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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