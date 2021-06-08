Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in çifte vatandaşlığı nedeniyle devlet başkanlığına aday olamayacağı için anayasa referandumunu engellediğini söyledi.
Mişri, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimleri, anayasa referandumu ve devlet kurumlarının birleştirilmesi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mişri, ABD vatandaşı Hafter'in devlet başkanı olamayacağı için anayasa referandumunu engellediğini belirtti - Son Dakika