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Miss Apollon Kraliçesi Rus İgnateva, oldu

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nda, Rus güzel Valeria İgnateva, kraliçe seçildi.

Miss Apollon Kraliçesi Rus İgnateva, oldu, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nda, Rus güzel Valeria İgnateva, kraliçe seçildi. Yarışmada ilk dörde giren güzellerin tamamının Rus olması dikkat çekti.
Didim'de geleneksel olarak düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması'nın 11'incisi, final gecesiyle sona erdi. Yarışmada organizasyonun gerçekleştirildiği otelin yönetim kurulu başkanı Tevfik Bağcı, ünlü koreograf Akif Örük, Miss Apollon Organizatörü Vladimir Ilin, Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, 2018'in Miss Apollon güzeli Evgenia Matveeva ile 2016'nın Miss Apollon güzeli Talya Aibedullina jüre üyeliği yaptı.
15 güzelin boy gösterdiği yarışmada Rus Valeria İgnateva, birinci seçildi. Kraliçe seçilen Valeria İgnateva'nın ödülünü, Tevfik Bağcı verdi. İgnateva, "Büyük bir heyecan yaşadım. Birinci olduğum için mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yarışmada Rus Ulyana Balyasnikovo ikinci, Rus Veronika Emelyanova üçüncü, Rus Alena Mikhailova ise dördüncü oldu.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:11 Kaynak: DHA
Güzellik Yarışması, Apollon, Güncel
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