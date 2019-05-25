Son Dakika Haberleri: Miss Aura International'in kraliçesi, Çek Kristyna Malirova oldu

Miss Aura International'in kraliçesi, Çek Kristyna Malirova oldu

48 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın kazananı Çek Kristyna Malirova oldu.

Miss Aura International'in kraliçesi, Çek Kristyna Malirova oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın kazananı Çek Kristyna Malirova oldu.
Kemer'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın finali Rixos Sungate Otel'de yapıldı. 30 ülke güzelinin katıldığı yarışmada ilk olarak güzeller hep birlikte yaptıkları dans şovuyla sahneye çıktı. Ardından bikiniyle jüri karşısına çıkan kraliçe adaylarından 15'i final için seçildi.
Bu yıl Miss Aura Güzellik Yarışması'nın NeedForFest isimli festivalle birleştirilmesinden dolayı yarışmaya verilen aralarda ise Rus, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen sanatçılar da sahneye çıkıp, yarışmayı izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Final hakkı kazanan 15 kraliçe adayı gösteri sonrası sahneye son olarak gece kıyafetleriyle çıktı. Kraliçe adayları güzellikleriyle göz kamaştırırken, podyuma çıkışların tamamlanmasıyla güzellik yarışmasının kazananları açıklanmaya başlandı.
Rixos Sungate Otel Genel Müdür Derya Billur yarışmanın 'Bikini Güzeli'nin Arnavut Alessia Coku, 'Miss Rixos Güzeli'nin ise Tatar Miliausha Galimova olduğunu açıkladı.
Yarışmanın 3'üncü güzeli Ukraynalı Katerina Hurieva, ikincisi ise Rus Elizaveta Abrosimova oldu. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker ise Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın kazananını açıkladı. Şeker, Çekya'dan Kristyna Malirova'nın Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın birincisi olduğunu duyurdu. Çek güzele tacını Miss Aura International'in 2018 güzeli seçilen Tatar Kamilla Khusainova taktı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:31 Kaynak: DHA
Rixos, Antalya, Kemer, Güzellik Yarışması, Magazin
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