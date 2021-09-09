Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Dün akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Türkiye'nin 2021 yılı tescilli güzeli seçilen 14 numaralı Dilara Korkmaz, üniversite eğitimine devam ediyor.

Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.

Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi. 1.77 boyundaki güzel, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi . Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.

Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan dün gece gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.

Çağla Şıkel, tercih ettiği kıyafetle geceye damgasını vurdu.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin de geceye katılan ünlüler arasındaydı.