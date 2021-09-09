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Miss Turkey 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti - Son Dakika

Miss Turkey 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti

09.09.2021 08:02

Her yıl düzenlenen ve en güzel kızın seçildiği yarışma programı Miss Turkey'de bu yıl Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu. Yarışma sonra özel hayatı merak konusu olan Korkmaz'ın 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisiyle pozları da sosyal medyada hızla yayıldı.

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. 2021 Türkiye Güzeli'nin kim olduğunun yanı sıra sevgilisi de büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Korkmaz'ın sevgilisinin kim olduğu da kısa sürede belli oldu.

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

5 YILDIR MUTLU BİR İLİŞKİSİ VAR

Instagram'da 21 binden fazla takipçisi bulunan Dilara Korkmaz, eğlenceli videolarının yanı sıra bikinili pozlarını ve günlük hayatından kareleri de hesabından paylaşıyor. 5 yıldır Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşayan Korkmaz, mutlu karelerini de sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

İşte Dilara Korkmaz'ın paylaşımlarının bazıları...

2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
Miss Turkey 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti

Dilara Korkmaz, Dilay Korkmaz, Miss Turkey, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Miss Turkey 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Miss Turkey 2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti - Son Dakika
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