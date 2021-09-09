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Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı - Son Dakika

Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

09.09.2021 09:30

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek halini alan Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz seçildi. Korkmaz'ın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü olan Dilay Korkmaz'ın ablası olduğu öğrenildi.

Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Kısa sürede pozları ve hayatıyla gündem olan Korkmaz'ın ünlü sunucunun kardeşi olduğu da öğrenildi.

DİLAY KORKMAZ'IN KARDEŞİ ÇIKTI

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

Kardeşi birinci olduktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan sunucu Dilay Korkmaz, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.

Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

Dilara Korkmaz, Dilay Korkmaz, Miss Turkey, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı - Son Dakika
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