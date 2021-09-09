Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

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Miss Turkey'e Yenenler çifti damga vurdu! Öyle bir söz söyledi ki salon kahkahaya boğuldu

Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Kısa sürede pozları ve hayatıyla gündem olan Korkmaz'ın ünlü sunucunun kardeşi olduğu da öğrenildi.

DİLAY KORKMAZ'IN KARDEŞİ ÇIKTI

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

Kardeşi birinci olduktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan sunucu Dilay Korkmaz, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.