'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi adliyeye sevk edildi
14.11.2020 15:02
ESENYURT'ta koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 'Miss Uganda' yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ESENYURT'ta koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 'Miss Uganda' yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta 'Miss Uganda' adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ortaya çıkmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün yarışmanın düzenlediği gece kulübüne gitti. Gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahibi ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine getirildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan gece kulübünün işletmecisi M.K., adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Menajerimi Ara dizisinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüse yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Genç adam "Sebebi ayrılık" yazılı not bırakıp ortadan kayboldu