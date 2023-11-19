 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı - Son Dakika

Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı

El Salvador'un başkenti San Salvador'da düzenlenen Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı.

19.11.2023 16:19  - Güncelleme: 16:56

Miss Universe 2023 güzellik yarışmasının galibi Nikaragua'dan Sheynnis Palacios oldu. Palacios, bu prestijli unvanı kazanarak ülkesini uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı. Nikaragualı güzel taç takıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

84 ÜLKENİN GÜZELLERİ YARIŞTI

84 ülkenin ulusal güzellik yarışmalarının birincilerinin yarıştığı bu yılki Miss Universe'ün jürisinde model Halima Aden, "Queer Eye" yıldızı Carson Kressley, TikTok fenomeni Avani Gregg ve iki eski Miss Universe birincisi Trinidad & Tobago'dan Janelle Commissiong ve Fransa'dan Iris Mittenaere yer aldı.

Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kainat Güzeli seçilen Palacios'a tacını bir önceki yılın kazananı ABD'den R'Bonney Gabriel taktı. Tacı takan Sheynnis Palacios gözyaşlarını tutamadı.

Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı

Nikaragua, Kadın, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Kadın Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
16:46 Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı
16:19 Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
16:16 Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı
15:55 Türk Bayraklı gemiyle irtibat kurulamıyor! Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
15:39 İstanbul Valisi Gül: Şiddetli yağış ve fırtına akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek
15:11 Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı
15:02 17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı
14:40 Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
14:37 Kaybetmeleri işlerine geliyordu! Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği Hollanda-İrlanda maçı oynandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 17:24:56. #1.11#
SON DAKİKA: Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement