Son Dakika Haberleri: Mission: Impossible 8 Filmi
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Mission: Impossible 8 Filmi

30 dakika önce

Mission: Impossible 8 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mission: Impossible 8 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mission: Impossible 8 Filmi, System.String[]

Ethan Hunt, Mission Impossible 7'nin ardından yeni maceralarla beyaz perdeye geri dönüyor. Ajan Hunt, onu ve takımını tehdit eden yeni tehlikelerle yüzleşmek zorunda.


Christopher McQuarrie tarafından yönetilen filmin kadrosunda Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett ve Vanessa Kirby yer alıyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Senaryo: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca Ferguson

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Mission: Impossible 8

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 05.08.2022


Mission: Impossible 8 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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