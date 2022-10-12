Japonya ve Kanada güvenlik iş birliği için istihbarat anlaşmasını müzakere edecek

Kaynak: Xinhua

Ontario, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanada'da Balıkçılar Alabalık Göçünde Balık Tutuyor - Son Dakika

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