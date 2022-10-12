MISSISSAUGA, 12 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Mississauga şehrinde balıkçılar, alabalıkların yumurtlama alanlarına göçü sırasında Credit Nehri'nde balık tutuyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Kanada'da Balıkçılar Alabalık Göçünde Balık Tutuyor - Son Dakika
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