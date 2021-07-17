Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de! - Son Dakika
Üye Girişi

Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de!

17.07.2021 22:46
Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de!

Katil kargaların sesini duyuyor musunuz?

Mistik hortlak Fiddlesticks TFT 5.5 seti ile birlikte Teamfight Tactics oyununa geliyor. Fiddlesticks, Karga sürüsü yeteneği ile kısa ama etkili bir yeteneğe sahip.

Fiddlesticks'in özellikleri:

Sağlık: 800/1440/2592

Hasar: 60/108/194

Saniye başına hasar: 45/81/146

Zırh: 40

Büyü Direnci: 40

Hız: 0.75

Mana: 50/125

TFT Set 5.5 ile oyuna eklenen Fiddlesticks, Karga Sürüsü yeteneği ile karşı takımın şampiyonları arasına atlıyor ve katil kargaları ile rakiplerini alt ediyor. Karga Sürüsü yeteneği aktifleştikten sonra her saniye başına rakipleri büyü hasarı alıyor. Eğer Fiddlesticks yeteneği aktifken tahtadaki bir şampiyonu öldürürse yeteneğinin süresi 1 saniye uzuyor ve ölen rakibin maksimum canı kadar Fiddlesticks can yeniliyor.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Teamfight Tactics, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
23:47 Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı
23:27 İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama yaşandı: 10 yaralı
22:58 TFF Başkanı Büyükekşi, teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuştu
22:44 Vedat Milor'dan 6'lı masaya gönderme: Biraz daha kafa yorarlarsa Ekmeleddin Bey'den de az alacak birini bulabilirler
22:44 İmamoğlu, "Bugün İstanbul'da seçim olursa ne olur?" sorusunu yanıtladı: Daha büyük bir farkla kazanırız, yüzde 60'ın da üzerine koyarız
22:35 Arda Güler, A Milli Takım'ın da gözbebeği oldu! Galibiyet üçlüsü genç yetenekten geldi
22:31 Azerbaycan TV kanalında hava durumunu sunan sunucu, başörtüsünü çıkararak İran protestolarına destek verdi
22:20 Cengiz Ünder, İskoçya'ya attığı şık golü anlattı: Uzak köşe vuruşlarına çalışıyorum, o vuruşu yapmayı seviyorum
22:07 Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki olan Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
21:34 Gaziantep'te meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında silahla vurarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 00:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement