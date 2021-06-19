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Misulaj Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika

Misulaj Temizliği Devam Ediyor

19.06.2021 19:05
Misulaj Temizliği Devam Ediyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Marmara denizinde müsilaj (deniz salyası) kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliği kapsamında Çanakkale Marinada müsilaj (deniz salyası) temizliğine devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Marmara denizinde müsilaj (deniz salyası) kirliliğine yönelik en büyük deniz temizliği seferberliği kapsamında Çanakkale Marinada müsilaj (deniz salyası) temizliğine devam ediliyor.

Marinada devam eden müsilaj temizliği çalışma alanında incelemede bulunan Vali İlhami AKTAŞ, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alarak, görevlerinde başarılar diledi.

Marmara Denizinin müsilajdan temizlenmesi için tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalıştığını ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, En kısa sürede denizlerin temizlenmesi ve normale dönmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Misulaj Temizliği Devam Ediyor

Marmara Denizi, Çanakkale, Marmara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Misulaj Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika


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