Son Dakika Haberleri: MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı

MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı

1 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'cü öğretmen Mehmet Gelen Azerbaycan'da yakalandı. Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'cü öğretmen Mehmet Gelen Azerbaycan'da yakalandı.Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye getirildi.

TAKİBE ALINDI

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen'i takibe aldı.

AZERBAYCAN'DA YAKALANDI

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in sahte pasaportla Belarus'a girmeye çalışırken yakalandığı belirlendi. MİT Başkanlığı, Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade ettiği FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla yakaladı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:16 Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel
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