Çipsiz e-deri tasarlandı! Akıllı saatin yerini alabilir mi?

Giyilebilir sensör teknolojisi hızla gelişiyor. Bir kişinin glikoz (şeker) seviyesini, kan basıncını veya kalp atış hızını ölçebilen sensörler, çok yakında elektronik deri olarak hayatımıza girecek. MIT'deki araştırmacılar ise ilk defa çipsiz ve kablosuz bağlantı kuran e-deri geliştirdi.

Çipsiz elektronik deri, biyolojik sinyalleri kablosuz iletiyor

Günümüzde giyilebilir teknolojik ürünlerinin çoğu biyolojik sinyalleri tespit edebiliyor. Örneğin, küçük pillerle çalışan Bluetooth destekli akıllı saatler kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ve egzersiz istatistiklerini tutabiliyor.

Ancak bu klasik çipler ve güç kaynakları; daha küçük, ince, esnek formlar için muhtemelen yetersiz kalacak. MIT araştırmacıları ise yerleşik çipe veya bataryaya ihtiyaç duymadan, kablosuz iletişim kurabilen giyilebilir sensör geliştirmeyi başardı.

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Scotch Bant (İskoç Bandı) olarak tanımlanan ve "e-skin" (elektronik deri) olarak adlandırılan yeni giyilebilir sensör teknolojisi, yarı iletken bir filmden oluşuyor. E-derinin mekanik gerilmeye karşı elektrik sinyali üretebildiği ve ayrıca elektriksel dürtüye karşı mekanik titreşim yaratabildiği ifade edildi.

Altın tabaka ile üretilen yeni sensör, çift yönlü iletişim kuruyor. Bu durum ise biyolojik sinyalleri algılamasının ve kablosuz olarak iletebilmesinin önünü açıyor. Araştırmacılar, kalp atış hızını veya terde bulunan tuz gibi belirli biyolojik sinyalleri tespit edebildiklerini söyledi.

MIT araştırmacısı Jun Min Suh verdiği demeçte, "Sodyum algılamasını gösterdik, ancak algılama zarını değiştirirseniz, glikoz veya stres seviyeleriyle ilgili kortizol gibi herhangi bir hedef biyobelirteci tespit edebilirsiniz" dedi.

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