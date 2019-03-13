Mıt, Attığı Tweet ile ABD Başkanı Donald Trump'ı Trolledi

Donald Trump'ın uçakların pilotlara değil bilgisayar bilimcilere ihtiyacı var sözlerine yanıt veren MIT, yardımcı oluruz ancak yine de pilotları uçakta tutalım dedi.

Boeing 737 MAX 8 model uçakların son 6 ay içinde iki kez düşmüş olması, tüm dünyayı alarma geçirmiş durumda. ABD ve Kanada hariç tüm ülkeler, Boeing 737 MAX 8 modellerine uçuş yasağı getirmiş durumda. Başkan Trump, dün akşam saatlerinde attığı tweetlerle konuya dahil oldu.



"Uçaklar artık uçamayacak kadar karmaşık hale geldi. Pilotlar yerine MIT'den bilgisayar bilimcilere ihtiyaç var." diyen Başkan Trump, "Sizi bilmem, ama ben pilotumun Albert Einstein olmasını istemem. Uçağın kontrolünü rahatça ve çabucak ele almalarına imkan verilen muhteşem uçuş profesyonelleri isterim." şeklinde konuştu.









Son yılların en dikkat çeken Twitter fenomenlerinden biri olan Trump'ın bu açıklamaları, pek çok çevre tarafından eleştirilirken, dünyanın en saygın bilim ve teknoloji kurumlarından biri olan MIT, Trump'ın bu açıklamalarına "Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Ama herhalde pilotları da (görevlerinde) tutabiliriz?" şeklinde yanıt verdi.

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