Son Dakika Haberleri: MİT Başkanı Fidan: "Hareketli Bir Coğrafyada Bulunan Türkiye, İçe İçe Geçen Siyasi, Güvenlik,...

MİT Başkanı Fidan: "Hareketli Bir Coğrafyada Bulunan Türkiye, İçe İçe Geçen Siyasi, Güvenlik,...

1 saat önce

IHAAW172748-GEN/27-02-2019- MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır.

MİT Başkanı Fidan:
IHAAW172748-GEN/27-02-2019

- MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır." 27.02.2019 17: 27: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

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