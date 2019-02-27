MİT Başkanı Fidan: "Hareketli Bir Coğrafyada Bulunan Türkiye, İçe İçe Geçen Siyasi, Güvenlik,...

IHAAW172748-GEN/27-02-2019- MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır.

IHAAW172748-GEN/27-02-2019



- MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır." 27.02.2019 17: 27: 48 TSI

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