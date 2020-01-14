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MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü
6 saat önce
Görüşme, Ankara ile Beşar Esad rejimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.
Türkiye Milli İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük'ün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi. Hakan Fidan, pazartesi günü Libya'da savaşan tarafların katıldığı görüşmedeki Türk heyetinde de yer almıştı.
Görüşme, Ankara ile Beşar Esad rejimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:54
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