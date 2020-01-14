MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Dünya

MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü

6 saat önce

Görüşme, Ankara ile Beşar Esad rejimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.

MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü, System.String[]

Türkiye Milli İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük'ün Moskova'da bir araya geldiği belirtildi. Hakan Fidan, pazartesi günü Libya'da savaşan tarafların katıldığı görüşmedeki Türk heyetinde de yer almıştı.


Görüşme, Ankara ile Beşar Esad rejimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.

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Hakan Fidan, Moskova, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:54 
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