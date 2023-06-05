MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi - Son Dakika
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MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

05.06.2023 12:58

Seçimlerin ardından açıklanan yeni kabinede Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması ile birlikte ismi kulislerde MİT müsteşarlığı için geçen İbrahim Kalın, 6 Temmuz'da Yavuz Bingöl'le birlikte konser verecekti. Ancak Kalın'ın konseri iptal edildi.

28 Mayıs seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede en dikkat çeken değişikliklerden biri, uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığını yürüten Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması oldu.

MİT BAŞKANLIĞI İÇİN İBRAHİM KALIN'IN İSMİ GEÇİYOR

Kulislerde uzun süredir konuşulan bir başka konu da Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT'in yeni başkanlığına getirilmesiydi. Kalın'ın göreve resmi olarak başlaması beklenirken, konser programı da merak edilmeye başlandı.

6 TEMMUZ'DA KONSER VERECEKTİ

İbrahim Kalın'ın 6 Temmuz'da İrfani Türküler'le konser programı bulunuyor. Ancak önceden planlanmış olan bu konserin iptal edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl'le konser verecek

PROFİL FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde Twitter profil fotoğrafını değiştirdi. Elinde çay bardağı bulunan Kalın'ın bedeninin yarısını karanlıkta bırakan siyah-beyaz fotoğrafı sosyal medyada MİT iddialarını daha da güçlendirdi.

MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl'le konser verecek
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Yavuz bingölü de bakan yapsaydınız Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır
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Erdoğan yeni kabinesini açıkladı! MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca MİT Başkanlığına İbrahim Kalın iddiaları yükseliyor Erdoğan yeni kabinesini açıkladı! MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olunca MİT Başkanlığına İbrahim Kalın iddiaları yükseliyor

Millî İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi - Son Dakika
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