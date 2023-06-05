MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

Yeni görevi henüz açıklanmadı ama bir hazırlık olduğu belli! Konseri iptal edildi

28 Mayıs seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede en dikkat çeken değişikliklerden biri, uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığını yürüten Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması oldu.

MİT BAŞKANLIĞI İÇİN İBRAHİM KALIN'IN İSMİ GEÇİYOR

Kulislerde uzun süredir konuşulan bir başka konu da Cumhurbaşkanlığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT'in yeni başkanlığına getirilmesiydi. Kalın'ın göreve resmi olarak başlaması beklenirken, konser programı da merak edilmeye başlandı.

6 TEMMUZ'DA KONSER VERECEKTİ

İbrahim Kalın'ın 6 Temmuz'da İrfani Türküler'le konser programı bulunuyor. Ancak önceden planlanmış olan bu konserin iptal edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

PROFİL FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde Twitter profil fotoğrafını değiştirdi. Elinde çay bardağı bulunan Kalın'ın bedeninin yarısını karanlıkta bırakan siyah-beyaz fotoğrafı sosyal medyada MİT iddialarını daha da güçlendirdi.