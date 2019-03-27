Son Dakika Haberleri: MİT Buldu TSK Vurdu

MİT Buldu TSK Vurdu

52 dakika önce

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik...

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:45 Kaynak: Youtube

Cemil Bayık, TSK, Genel
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