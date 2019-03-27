MİT Buldu TSK Vurdu
52 dakika önce
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik...
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart
Perşembe günü, terör örgütü PKK
elebaşı Cemil Bayık
'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun
ve beraberindeki isimler, Kandil
'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:45 Kaynak: Youtube
MİT Buldu TSK Vurdu
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