Son Dakika Haberleri: Mıt, Çin Teknoloji Şirketleri Huawei ve Zte ile İlişkilerini Kesti

Mıt, Çin Teknoloji Şirketleri Huawei ve Zte ile İlişkilerini Kesti

31 dakika önce

NEW ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Çin teknoloji firmaları Huawei ve ZTE ile tüm araştırma ve finansman bağlantılarını sonlandırdığını açıkladı.

Mıt, Çin Teknoloji Şirketleri Huawei ve Zte ile İlişkilerini Kesti, System.String[]
NEW ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Çin teknoloji firmaları Huawei ve ZTE ile tüm araştırma ve finansman bağlantılarını sonlandırdığını açıkladı.

MIT Araştırma Başkan Yardımcısı Maria Zuber'in kararla ilgili üniversite çalışanlarına gönderdiği mektup, üniversitenin internet sitesinde yayınlandı.

Mektupta, "MIT, yaptırım kısıtlamalarının ihlaliyle ilgili devam eden federal soruşturmalar nedeniyle Huawei ve ZTE veya iştirakleri ile yeni anlaşma kabul etmiyor ve eskileri de yenilemiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca mektupta, uluslararası projelerle ilgili "yüksek riskli" inceleme sürecinin fikri mülkiyet, ihracat kontrolleri, veri güvenliği ve erişim, ekonomik rekabet gücü, ulusal güvenlik ve siyasi, medeni ve insan haklarına özel dikkat gösterileceği belirtildi.

ABD medyasının Hong Kong merkezli South China Morning Post'a dayandırdığı habere göre, MIT dışında, Stanford, Kaliforniya, Berkeley ve Minnesota Üniversiteleri de Çin telekom şirketleri ile gelecekteki tüm araştırma iş birliklerini kesti.

Huawei'den yapılan açıklamada da "MIT'ın aldığı bu karardan hayal kırıklığına uğradık, ancak üniversitenin üzerindeki baskıları da anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı ocakta, Huawei hakkında, İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal ettiği ve ABD teknoloji şirketlerinin ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı! Conor McGregor'dan Ringlere Dönüş Sinyali Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mıt, Çin Teknoloji Şirketleri Huawei ve Zte ile İlişkilerini Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]