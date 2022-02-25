MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti - Son Dakika
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MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti

25.02.2022 16:42
MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesi çökertildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesi çökertildi. İstanbul, Ankara ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 3 DEAŞ'lı yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesi çökertildi. Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Başkanlığı'nın sağladığı istihbarat neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Refik kod Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Yakalanan örgüt mensuplarının emniyetteki ifadelerinde Suriye'deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığı, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiği ve yardımların büyük bir gizlilikle yürütüldüğü yer aldı. Örgüt üyeleri DEAŞ'a katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmek isteyen şahısları organize eden "Hicret Ofisi"nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığını da itiraf etti. - ANKARA

MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti
MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti

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Türkiye, Finans, Milli, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MİT, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesini çökertti - Son Dakika


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