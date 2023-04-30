MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü - Son Dakika
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MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü

30.04.2023 11:11

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti. Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

ÖRGÜT TARAFINDAN 'ÖLDÜ' DİYE GÖSTERİLDİ

2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/ YPG mensupları, Mazlum Karamok kod adlı Abdullah'ı korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

Son Dakika: MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü

MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi. Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

MİT TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR (2)
  • Yasin Alpata: Darısı sonuncusuna olsun inşallah.Rabbim askerimize ,polisimize güç kuvvet versin... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Mert kursun : Getti bay kemalin bir oyudaha Cevap Yaz 66 30 Yayından Kaldır
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Millî İstihbarat Teşkilatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü - Son Dakika
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