Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün! - Son Dakika
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Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün!

13.08.2022 15:02
Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün!

MIT'den yardımcı doçent Michael F. Howland, rüzgar türbinlerini bireysel yerine toplu olarak optimize etmeyi savunuyor.

Fosil yakıtlara veda edilirken insanlık yavaş yavaş yenilenebilir enerjiyi benimsemeye başlıyor. Yenilenebilir enerjinin merkezinde ise güneş ve rüzgar yer alıyor. Bu iki enerji türünün verimi şimdilik sınırlı olsa da uzmanlar bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor.

Küçük bir değişiklik ile rüzgar çiftliği verimliliği önemli oranda artabilir

Bilim insanları, rüzgar çiftliklerini daha verimli hale getirmenin bir yolunu bulduklarını açıkladılar. Bu yöntem ile rüzgar çiftliklerinin verimi artarken fazladan bir yatırıma gerek duyulmuyor olması ise en büyük avantaj olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar çiftliği kuruluyor!

Rüzgar türbinleri bağımsız birimler olarak kontrol çalışır. Sistemler yalnızca kendi güç üretimlerini maksimize ederler. Çalışan bir rüzgar türbini ise oluşturduğu türbülans ile diğerlerine etki ederek verimlerinin düşmesine neden olabilir. Rüzgar türbinlerini birbirlerinden uzak konumlandırmak bir çözüm olsa, bu durum maliyetleri artıracağı gibi pratik olmaktan da uzak.

Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün!

MIT'den İnşaat ve Çevre mühendisliği yardımcı doçent Michael F. Howland, rüzgar türbinlerini bireysel yerine toplu olarak optimize etmeyi savunuyor. Hindistan'da yapılan gerçek dünya testlerine dayanarak konuşan bilim insanı, bireysel türbinler optimize edilip, rüzgar akışı toplu olarak modellenirse bir rüzgar çiftliğinin enerji üretiminin artırılabileceğini ortaya koyuyor.

Howland birlikte çalışan türbinlerin çok daha verimli çalışacağını ve bu sayede daha verimli bir şekilde enerji üretilebileceğini düşünüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda merkezi bir kontrol sistemi ile uygun koşullar altında rüzgar çiftliğini veriminin yüzde 32'ye kadar artacağı ifade ediliyor.

Rüzgar çiftliklerinin verimini artırmak mümkün!

Diğer yandan, dünyanın mevcut rüzgar türbinleri bu sistemle çalıştırıldığında, yüzde 1.2'lik bir genel enerji iyileştirmesinin bile yılda 31 terawatt-saatten fazla ek elektrik üreteceğini tahmin ediliyor. Bu miktar yaklaşık olarak 3 bin 600 rüzgar türbininin çalışmasına eş değer. İşin maddi boyutuna bakıldığında ise rüzgar santralleri için yaklaşık 950 milyon dolarlık ekstra gelir anlamına geliyor.

Ortaya konan sistem, her türlü coğrafi konumda faydalı olma potansiyeline sahip. Bu çalışma için yazılım değişikliği dışında herhangi farklı bir sisteme gerek duyulmuyor olmayışı ise bir diğer avantaj olarak öne çıkıyor. Ayrıca daha sık olarak konumlandırılacak rüzgar türbinleri ile alandan da tasarruf sağlanması da bir diğer önemli nokta.

Ortaya konulan bu çalışma doğrultusunda şimdiden çalışmalar başlamış durumda. Peki siz rügar çiflikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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