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Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar'ı, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Kacar daha önce 2 askerimizin şehit olduğu saldırının talimatını vermişti.

27.11.2023 - 09:56,  Güncelleme: 10:19
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Suriye'de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylem talimatları veren Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

2 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU EYLEMİN TALİMATINI VERDİ

Karker Andok kod Mutlu Kacar, Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerimize ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti. Kacar'ın talimat verdiği eylem sonucunda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit olmuştu. MİT, Askerlerimizin şehit olduğu eylemin talimatını veren örgüt mensubunun Mutlu Kacar olduğunu tespit etti, hedef listesine aldı.

MİT terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar'ı etkisiz hale getirdi

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİ

MİT'in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat'tan Suriye/Derik'e geçti. Bir süre Derik'te faaliyet yürüten Kacar, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi. Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab'a geldi. MİT, uzun süredir, sınır ötesinde aradığı Mutlu Kacar'ı, saha ajanlarının yaptığı operasyonla, en doğru anda etkisiz hale getirdi.

MİT terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar'ı etkisiz hale getirdi
MİT terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar'ı etkisiz hale getirdi

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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