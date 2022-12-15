Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi

15.12.2022 11:25

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'ya cinsel istismarda bulunan elektrik ustası Ahmet Mandal, tutuklandı. Öğrencilerine imam nikahı kıyıp cinsel istismar yaşamasına ön ayak olan iki okul müdürü hakkında da tutuklama talebinde bulunuldu.

Kentteki bir lisenin müdürü H.A., kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Liseli kıza imam nikahı kıyıp istismarına göz yumdular! O müdürler için tutuklama talebi

OKUL MÜDÜRLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunduklarını söyledi. G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, "Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz" dedi.

Liseli kıza imam nikahı kıyıp istismarına göz yumdular! O müdürler için tutuklama talebi

OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI

Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.'nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor Yılbaşı öncesinde 518 litre sahte alkol ele geçirildi: 6 gözaltı Yılbaşı öncesinde 518 litre sahte alkol ele geçirildi: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Onur, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:41 AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorum: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu
11:14 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü
11:08 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı
10:53 CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı
10:41 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:37 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum
10:33 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti
10:22 Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi
10:11 Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 11:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement