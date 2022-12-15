Liseli kıza istismar skandalında okul müdürü tutuklandı - Son Dakika
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Liseli kıza istismar skandalında okul müdürü tutuklandı

15.12.2022 22:11
Liseli kıza istismar skandalında okul müdürü tutuklandı

Konya'da elektrik ustası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarda bulunduğu lise öğrencisi G.A.'nın ailesinin avukatının okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı talep kabul edildi. Şüphelilerden Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya'da bir lisenin müdürü Harun Avcu, kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Lise öğrencisi G.A.'nın (17) ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi. Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİ MÜDÜR ATANDI

Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden Harun Avcu'nun yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında Harun Avcu ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Liseli kıza istismar skandalında okul müdürü tutuklandı - Son Dakika

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