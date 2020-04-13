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MİT’e karşı işlenen suçlarda indirim olmayacak
25 dakika önce
İnfaz indirimine ilişkin yasa teklifinde önergeyle yapılan değişiklikle MİT Kanunu kapsamına giren suçlar indirimden istisna tutuldu.
İnfaz indirimine ilişkin yasa teklifinde önergeyle yapılan değişiklikle MİT Kanunu kapsamına giren suçlar indirimden istisna tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:03
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