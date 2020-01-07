MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı - Son Dakika

MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

MİT'e yönelik FETÖ operasyonunda 20 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır" denildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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