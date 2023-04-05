KENDİLERİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITIP VURGUN YAPTILAR, GÖZALTINA ALINDILAR

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, şehit ailelerinin arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. H.H.S ile birlikte 4 kişinin, kendilerini emekli kamu ve MİT görevlisi olarak tanıtarak, iş insanları başta olmak üzere şehit aileleri ve dini derneklerden, Libya operasyonu için para lazım diyerek, 30 kişiden 15 milyon para topladıkları belirlendi.

Polisin bu sabah düzenlediği operasyonda 4 şüpheli Marmaris'te evlerinde, çete lideri H.H.S., ise Osmaniye'de depremzedelere yardım adı altında para topladığı sırada gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitapları, ajandalar, banka dekontları ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.