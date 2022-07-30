MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi

30.07.2022 09:29

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 'Rüstem' kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'nın 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Nüsret Tebiş'in, geçen aylarda Suriye'ye geçtiğini belirledi. Suriye'de Nüsret Tebiş'in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrindeki bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, terörist Nüsret Tebiş'i etkisiz hale getirdi.Nüsret Tebiş, Güngören eyleminin faili olarak İstanbul Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranıyordu. Tebiş'in PKK'ya 1995'de Siirt Baykan'dan katıldığı, daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP'ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak'ın kuzeyine kaçtığı ifade edildi.


YORUMLAR
500
MİT, İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faillerinden Nüsret Tebiş'i etkisiz hale getirdi MİT, İstanbul Güngören'deki bombalı saldırının faillerinden Nüsret Tebiş'i etkisiz hale getirdi MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Rüstem Kod Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Rüstem Kod Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
Kaynak: DHA

İstanbul, Güngören, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 09:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, Güngören bombacısını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement