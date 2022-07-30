Kaynak: DHA
Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Rüstem Kod Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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