MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.
28.01.2021 13:03
MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.
MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.
Son Dakika Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu