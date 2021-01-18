Son dakika! MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ'lılar hakkında dava açıldı - Son Dakika

Son dakika! MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ'lılar hakkında dava açıldı

18.01.2021 15:02
Son dakika! MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ'lılar hakkında dava açıldı, System.String[]

Son dakika habere göre Ankara'da terör eylemi için keşif yaptıkları tespit edilen ve MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ üyesi iki terörist hakkında dava açıldı.

Ankara'da terör eylemi için keşif yaptıkları tespit edilen ve MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ üyesi iki terörist hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal'ın cep telefonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili görüntüler ile askeri amaçla kullanılan konum belirleme programının çıktığı belirtildi.

MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda DEAŞ mensubu iki teröristin, Ankara'da terör eylemi yapmak için keşif ve istihbarat çalışması yaptığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ'lı kardeşler Amir Rakan Elmusa Elhayal ve Anvar Elmusa Elhayal'ı gözaltına aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iki sanık hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan tarafından düzenlenen ve Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal'ın, DEAŞ'ın Suriye'de etkin olduğu dönemde örgütte üst düzey sorumlu olduğunun belirlendiği, 2017'de eylem yapılacak yerlerin tespiti için keşif amacıyla Türkiye'ye gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

TELEFONUNDAN VİYANA SALDIRGANININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sanık Anvar Elmusa Elhayal'in telefonunda yapılan incelemede, Kasım 2020'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen ve 4 kişinin ölümü 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili görüntülerin bulunduğu belirlendi. Telefonda, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ebu Ducane El Albani Kujtim Fejzulai'nin fotoğraflarının yer aldığı, fotoğrafların Telegram adlı program aracılığıyla gönderildiği tespit edildi. Yine telefonda çıkan 44 saniyelik videonun örgütün yayın organı tarafından yayınlanan görüntü olduğu, videoda saldırıyı gerçekleştiren teröristin, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye biat yemini yaptığının anlaşıldığı aktarıldı.

TELEFONUNA KONUM BELİRLEME PROGRAMI YÜKLEMİŞ

Anvar Elmusa Elhayal'ın telefonunda değişik koordinatlara ait fotoğrafların yer aldığı kaydedilen iddianamede, bu fotoğrafların örgütün kullandığı "Atak Civilian" adlı konum belirleme programından indirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Elhayal'ın örgüt adına edinmiş olduğu program aracılığıyla keşif faaliyetleri yaptığı, yapmış olduğu keşif faaliyetlerini derleyerek telefonuna yüklediği ve örgütün üst düzey elebaşlarına gönderdiği ifade edildi. Elhayal'ın Avusturya saldırısını düzenleyen teröristle de bağlantılı olduğu belirtilerek, yakalanmaması halinde Ankara'da benzer bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin olduğu vurgulandı.

DEAŞ'IN MEZARCISI ÇIKTI

İddianamede, sanık Elhayal'ın DEAŞ'ın etkin olduğu dönemde örgüt adına kepçe operatörlüğü yaptığı, örgütün yaptığı toplu katliamlarda cesetleri gömme işini üstlendiği de aktarıldı. Sanığın örgüt adına faaliyet gösterilen bölgelerde yol kontrol yapan ekipte de yer aldığının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Anvar Elmusa Elhayal, Suriye'de kepçe operatörlüğü yaptığını, DEAŞ'ın bölgeye gelmesinden sonra örgüt tarafından kepçesine el konulduğunu öne sürdü. DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'de bulunan kardeşinin yanına geldiğini iddia eden Elhayal, burada tarım içinde çalıştığını söyledi. Telefonunda çıkan konum programını 1 ay önce indirdiğini ifade eden Elhayal, programı incelediğini ancak hiçbir şey anlamadığını, hiçbir yerin konum bilgisini telefonuna yüklemediğini öne sürdü. Elhayal, irtibatı olmadığını iddia ettiği Avusturya saldırısını gerçekleştiren kişinin fotoğrafının da telefonuna nasıl yüklendiğini bilmediğini savundu.

Diğer sanık Amir Rakan Elmusa Elhayal'ın da kardeşiyle birlikte örgüt adına Türkiye'de keşif çalışmaları yaptığı bildirildi. İddianamede, her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Avusturya, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! MİT ile emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan DEAŞ'lılar hakkında dava açıldı - Son Dakika


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