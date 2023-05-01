MİT'in DEAŞ'e yönelik düzenlediği başarılı operasyon dünya basınında nasıl yankı buldu? İşte sözde liderin evi dahil diğer detaylar - Son Dakika
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MİT'in DEAŞ'e yönelik düzenlediği başarılı operasyon dünya basınında nasıl yankı buldu? İşte sözde liderin evi dahil diğer detaylar

01.05.2023 11:27

Katıldığı canlı yayında Suriye'de DEAŞ'a büyük bir darbe vurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu. Bu açıklamanın akabinde haber, dünya basınında manşetlerde yer alırken; operasyonun yapıldığı evden de ilk görüntüler servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca, MİT'in DEAŞ terör örgütüne vurduğu darbeyi duyurdu.

"DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU

Bu açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Suriye'nin kuzeyinde görev yapan ve operasyonun arka planını haberleştiren AFP muhabiri, Türkiye'nin desteklediği Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeyi ablukaya aldığını belirtti. Mahalle sakinleri AFP'ye, operasyonun hedefinin okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftlik olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE TÜM BÖLGEYİ KONTROL EDİYOR"

France 24 bu gelişmeyi "Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen Al Quarashi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi" başlığı ile okurlarına sundu. CNN International sözde liderin bir selefinin Ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı.

"Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı" başlığını atan Al Jazeera, haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. MİT'in imza attığı operasyona geniş yer veren ABD merkezli CBC News ise Türkiye'nin Suriye'deki konumu için şu değerlendirmede bulundu; "Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor." Yunan In.gr "Türk istihbaratı DEAŞ liderini etkisiz hale getirdi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İLK FOTOĞRAF

Öte yandan operasyonun gerçekleştirildiği evden de ilk görüntüler geldi. Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği evin görselleri, dünya basınında da yer aldı.

YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Hizbullah'ın liderleri ??? Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
  • yılmaz kapar: Bu evin içi boşmuşmu adam nasıl yaşıyormuş.içinde bir tane bile eşya yok.ev boş bir daireyi andırıyor. Cevap Yaz 31 55 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Bu terör örgütü stilidir arkadaşım üsten bakışla ev aile evi güzel bir ev görüntülü.. fakat alt kat odalar ve bölmeler gözükmez bilirsin fareler yerin dibine lağımlara saklanır ... Rabbim tüm insanlığı terörden korusun. Saygı ve sevgilerimle 35 6 Yayından Kaldır
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MİT'in nefes kesen DEAŞ operasyonu dünya basınında! İşte sözde liderin öldürüldüğü ev MİT'in nefes kesen DEAŞ operasyonu dünya basınında! İşte sözde liderin öldürüldüğü ev

Millî İstihbarat Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'in DEAŞ'e yönelik düzenlediği başarılı operasyon dünya basınında nasıl yankı buldu? İşte sözde liderin evi dahil diğer detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT'in DEAŞ'e yönelik düzenlediği başarılı operasyon dünya basınında nasıl yankı buldu? İşte sözde liderin evi dahil diğer detaylar - Son Dakika
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