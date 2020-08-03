MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist 'gri liste'den çıktı - Son Dakika

MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist 'gri liste'den çıktı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Şırnak'ın Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK'lıdan 1'inin, 'Brüsk İsrail' kod adlı ve 'gri liste'de aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Şırnak'ın Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK'lıdan 1'inin, 'Brüsk İsrail' kod adlı ve 'gri liste'de aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, 30 Temmuz'da Şırnak'ın Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK'lıdan 1'inin 'gri liste'de arananlar arasında bulunan Seyithan Acay olduğu tespit edildi. 1983 doğumlu terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde 'Botan saha/mava bölgesi' sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli- Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Mustafa TURAPOĞLUANKARA,



Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 01:47

Kaynak: DHA

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